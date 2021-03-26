За словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, загалом в Україні палати інтенсивної терапії заповнені хворими на COVID-19 на 60%.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький заявив, що у більшості регіонів значно зріс рівень зайнятості ліжок інтенсивної терапії пацієнтами з COVID-19 - до 60-73%.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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«Небезпечна тенденція за рівнем завантаженості ліжок у палатах інтенсивної терапії. В містах-лідерах ситуація стала менш напруженою – за останні три дні в Ужгороді цей показник знизився з 89% до 81%, у Києві з 79% до 77%, в Івано-Франківську з 82% до 74%, у Львові з 77% до 75%», - заявив він.

Водночас, за словами парламентаря, у більшості регіонів рівень зайнятості ліжок інтенсивної терапії значно зріс – до 60-73%, а загалом в Україні - 60%. Третя хвиля коронавірусної хвороби поступово переходить із заходу країни на центральні та східні регіони.

Він нагадав, що за прогнозами Київської школи економіки, наступного тижня більше половини регіонів країни потраплять до «червоної» зони. Вчені Національної академії наук прогнозують пік третьої хвилі на перші тижні квітня, МОЗ – на середину наступного місяця. «Тож найближчими тижнями нас очікує пік епідемії», - підкреслив Радуцький.

Коронавірус в Україні

В Україні за минулу добу було зареєстровано 18 тис. 132 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 614 тис. 707 осіб, одужали 1 млн 290 тис. 158 осіб, летальних випадків було зареєстровано 31 тис. 461. ПЛР-тестувань усього провели 7 млн 889 тис. 544.

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Автор: Костянтин Гончаров