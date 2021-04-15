Процес відновлення й реабілітації пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, не залежить від його штаму.
Про це розповіла епідеміолог, в. о. гендиректора Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко в ефірі каналу "Україна 24".
Зокрема, вона прокоментувала дані МОЗ про те, що до 70% пацієнтів, які одужали від "британського" штаму, вимагають тривалої реабілітації.
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"Всі люди потребують відновлення. Це не залежить від штаму, а залежить від того, як людина себе почуває, чи є які-небудь незворотні зміни, викликані коронавірусом, чи потребує людина в реабілітації незалежно від того, який це був штам. Відповідно, в кожному конкретному випадку буде вирішуватися питання, де людина буде проходити реабілітацію", - пояснила лікар.
При цьому вона уточнила, що пацієнтам з коронавірусом не діагностують, який у них штам.
"Ми знаємо, що у нас є випадки повторного захворювання COVID-19, поодинокі випадки, коли люди втретє звертаються з позитивним результатом ПЛР і клінічними ознаками хвороби. Ми можемо припускати, що зі зміною генетичної структури вірусу опірність організму знижується і людина може знову заразитися. Але оскільки вірус новий, все відбувається в реальному часі, то якісь підсумки ми зможемо зробити тоді, коли пандемія завершиться", - сказала вона.
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