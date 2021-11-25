Вакцина була на 90,7% ефективною для запобігання симптоматичного COVID-19 у цій віковій категорії.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало схвалити вакцину проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer-BioNTech для дітей 5-11 років.

Про це йдеться на сайті EMA.

Регулятор рекомендує щепити вакциною Pfizer дітей, як і дорослих, двічі з перервою у три тижні. Водночас доза для вакцинації дітей має бути нижчою: 10 мкг у порівнянні з 30 мкг.

Читайте такожВідомий лікар зі Львова виступив проти вакцинації дітей, які перехворіли на COVID-19За результатами дослідження, імунна відповідь у дітей від 5 до 11 років на щеплення дозою у 10 мкг ідентична реакції на щеплення дозою у 30 мкг у дорослих віком від 16 до 25 років.

В EMA зазначають, що ефективність вакцини перевірили майже у 2000 дітей у віці від 5 до 11 років, які не мали ознак попередньої інфекції. Ці діти отримували або вакцину, або плацебо. З 1305 дітей, які отримували вакцину, у трьох розвинувся COVID-19 проти 16 з 663 дітей, які отримували плацебо.

"Це означає, що в цьому дослідженні вакцина була на 90,7% ефективною для запобігання симптоматичного COVID-19", – йдеться у повідомленні регулятора.

Найбільш поширені побічні ефекти у дітей у віці від 5 до 11 років схожі на ті, що у людей у віці 12 років і старше. Серед них біль в місці ін'єкції, втома, головний біль, почервоніння і набряк в місці ін'єкції, біль у м'язах і озноб. Ці ефекти, як правило, легкі або помірні й зникають протягом декількох днів після вакцинації.

Як писав УНІАН, за даними фармкомпанії, у віковій групі від 5 до 11 років ефективність вакцини BioNTech / Pfizer досягає 91%. А у віці від 12 до 15 років заявили про 100% ефективність своєї вакцини проти COVID-19.

Вакцинація дітей від коронавірусу: що відомо

Автор: Марта Гичко