Пандемія може призвести до хвилі психічних і неврологічних проблем.

У кожної третьої людини з понад 230 тисяч проаналізованих COVID-випадків протягом півроку після хвороби діагностували неврологічні або психічні розлади.

Про це пише Reuters.

З-поміж 14-ти досліджених розладів науковці виокремили тривогу і депресію, що зустрічалися найчастіше. Спостерігалися також випадки інсульту й деменції у людей, які «важко» пережили коронавірус.

Читайте такожУ НАН спрогнозували захворюваність на COVID в Україні та назвали регіони-лідериЕксперти зауважують, що хоч індивідуальні ризики до більшості розладів невеликі, ефект для всього населення може бути значним.

Згідно з попередніми даними досліджень торік, у 20% видужалих протягом 3-х місяців діагностували психічні розлади. Нові результати, опубліковані у журналі Lancet Psychiatry, підтвердили розвиток ускладнень у 39% випадків з 236 379 проаналізованих історій хвороби COVID-пацієнтів.

Тривогу констатували у 17% випадків, розлади настрою – у 14% незалежно від ступеня важкості перенесення вірусу. В 7% інфікованих пацієнтів, яким знадобилась тривала киснева підтримка, розвинувся інсульт протягом 6 місяців, у 2% діагностували слабоумство.

Незалежні експерти заявили, що результати викликають стурбованість.

Коронавірус в Україні та світі: останні новини

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Автор: Яна Ставська