Журналісти звинуватили уряд Орбана у цензурі.

Десятки незалежних угорських ЗМІ поскаржилися на урядову заборону висвітлювати актуальну інформацію про ситуацію з перебігом пандемії COVID-19 в країні.

Про це пише Reuters.

Читайте такожЛокдаун у Києві можуть посилити вже в п'ятницю: названо умовуНапередодні уряд Орбана обмежив доступ у лікарні й центри вакцинації. Однак влада заперечує, що дозволила висвітлювати поточну ситуацію з перебігом хвороби й щепленням від COVID-19 лише державним ЗМІ.

Новинні агентства повідомили, що їм заборонили спілкуватися з медиками.

«Лікарні та медики не можуть вільно розмовляти з громадськістю, а журналістів не пропускають до лікарень, тому ми не можемо з'ясувати, що там відбувається», – цитує Reuters спільний лист медіа.

Журналісти звинуватили уряд Орбана у цензурі.

Коронавірус в Угорщині

В Угорщині останніми тижнями реєструють помітне зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом, попри швидкі темпи вакцинації.

Першу дозу вакцини від коронавірусу в Угорщині отримали щонайменше 1,9 мільйона людей, тоді як 700 тисяч щепилися повністю.

В країні застосовують як європейську вакцину, затверджену регулятором ЄС, так і закупленими китайським і російським препаратами. А проте Угорщина залишається у лідерах світу за смертями від вірусу.

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Автор: Яна Ставська