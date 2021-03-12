Також лікар закликав українців ні в якому разі не панікувати, а радіти, що "вірус зробив нас ще сильнішими".

В Україні з кожним днем збільшується статистика нових хворих коронавірусом. Багато людей, які не захворіли протягом року, саме зараз заражаються. Це відбувається через швидку мутацію COVID-19 і абсолютну безпорадність протиепідемічних заходів.

Таку думку висловив київський інфекціоніст Євген Дубровський на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожМаксимум з качана року: за добу в Україні виявили майже 13 тисяч нових випадків-19

Медик зазначив, що минув рік з початку пандемії та всі зрозуміли, що вона дуже серйозна і поки немає надій на її швидке завершення. Дубровський вважає, що зараз багато людей заражаються через швидку мутацію коронавірусу і нові штами. Лікар зазначає, що, судячи з усього перехворіють всі.

"Швидше за все через успішну мутацію вірусу і абсолютну безпорадність протиепідемічних заходів. Ні контроль на кордонах (найважливіше), ні карантини, ні індивідуальні засоби захисту не здатні зупинити коронавірус. Навіть грип зник у цьому році. Що досить дивно. А ковід - ні. І схоже, що перехворіють всі. За винятком тих, у кого приголомшливий імунітет або природна несприйнятливість до такого роду вірусів", - зазначив Дубровський.

За словами лікаря, незабаром у людей з'явиться імунітет до вірусу, захисту вистачить на рік.

"Життя не в стерильних умовах, не в ізоляції від цього живого світу. З'явився новий вірус, скоро у більшості з'явиться й імунітет до нього. Величезна маса перехворівших цьому прекрасне підтвердження. Їм вже легше. Боятися і переживати більше не треба. За нашими спостереженнями й отриманими даними – захисту на рік вистачає. А далі життя покаже", - пише доктор.

Також Дубровський закликає українців ні в якому разі не панікувати, а радіти, що вірус зробив нас ще сильніше.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко