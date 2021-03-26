"Червона" зона поповниться ще одним регіоном / фото УНІАН

Рівненська область найближчим часом, ймовірно, потрапить до "червоної" карантинної зони через складну ситуацію з коронавірусом.

Про це стало відомо за підсумками наради в ОДА, повідомляє "Радіо Трек".

Минулої доби в регіоні підтвердили понад півтисячі нових випадків коронавірусної хвороби. За даними держкомісії ТЕБ і НС, Рівненська область опинилася на порозі потрапляння до "червоної" зони через критично високий показник госпіталізацій. На сьогодні 963 пацієнти з коронавірусом перебувають у лікарнях, з яких третина – у важкому стані, понад півсотні в реанімації.

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"Ми завжди пропонували посилити контроль, але найближчі 3 тижні це буде кульмінація...  Завтра буде третій вирішальний день і якщо ми будемо мати такі ж показники, а очевидно, що будем, позаяк щодня вони зростають", - підкреслив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

Тож державна комісія в суботу відправить Рівненщину в червону зону. Обласну комісію ТЕБ і НС проведуть завтра, після засідання державної.

Карантин в Україні: що відомо

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Автор: Юрій Годован