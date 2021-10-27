Рівняння на Моршин: як маленькому містечку вдалося приборкати COVID-19

Експеримент з масової вакцинації проти COVID-19 через півроку показав результат. У Моршині, який взявся щепити майже усе здорове населення міста, станом на кінець жовтня в лікарнях немає жодного хворого на коронавірус – працює навіть "неефективний" Коронавак.

В той час, коли одна за одною області в Україні переходять в "червону" карантинну зону, маленьке курортне містечко на Львівщині – Моршин – показало приклад, як можна запобігти катастрофічному поширенню коронавірусної хвороби.

Хворі є, але не в лікарні

Моршин – невелике курортне містечко на Львівщині з населенням трошки більше чотирьох тисяч осіб. Воно відоме навіть за кордоном завдяки мінеральним водам. У 2021 році курорт прославився на всю Україну: містяни стали першими "піддослідними", хто погодився на експеримент – масово щепитися проти коронавірусної інфекції. Тож зараз через те, що тут вакцинувалися проти COVID-19 понад 70 відсотків дорослого населення, його вже називають "маленьким Ізраїлем".

Експеримент розпочався півроку тому, у квітні 2021-го. І сьогодні є результат - у міських лікарнях немає жодного хворого на коронавірус. Взагалі у всьому місті на COVID-19 наразі хворіє 22 людини, але перебіг легкий, тож лікуються вони вдома.

"Ми стовідсотково можемо сказати, що експеримент з вакцинації населення міста, який ми провели у квітні-травні, вдався. Влітку у нас взагалі не було хворих на COVID-19. З початком чергової хвилі захворюваності була госпіталізована лише одна 80-річна бабуся, але вона мала щеплення і перенесла хворобу у легкій формі, лише тиждень перебувала у лікарні. Зараз по місту ми маємо 22 людини, які хворіють на коронавірус, але всі вони лікуються вдома, амбулаторно, ніхто не госпіталізований", - розповів УНІАН міський голова Моршина Руслан Ільницький.

За його словами, станом на 26 жовтня у Моршині двома дозами вакциновані 74% жителів міста, однією дозою – 75%. Більшість усіх вакцинованих щепили вакциною Sinovac (CoronaVac). Також щеплення здійснювали вакцинами AstraZeneca та Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

"У нас працюють всі санаторії, є відпочивальники, працівники санаторіїв вакциновані на 100%. Відпочивальників приймаємо лише тих, хто має сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест", - зазначив міський голова.

За його словами, нікого не змушували робити щеплення, усе відбувалося виключно добровільно. Очевидно, вдалося просто переконати людей, що вакцинація – єдиний спосіб зупинити пандемію.

Нагадаємо, що за даними МОЗ, вакцинованих щонайменше однією дозою в Україні, станом на кінець жовтня, вже трохи більше 22,5%. Повністю вакциновано понад 17% населення. Абсолютна більшість пацієнтів "ковідних" відділень не вакцинувалися від коронавірусу. Тож у відомстві закликають українців зробити щеплення заради збереження здоров'я себе і своїх рідних під час пандемії коронавірусу. Проте, згідно з вересневим опитуванням Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, 56% респондентів заявили, що не планують вакцинуватися найближчим часом.

Захворіти, але не померти

Регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної хвороби у Львівській області Олег Когут зазначає, що такий результат підпадає під всі закони епідеміології і нічого дивного в цьому немає.

"Якщо вакцинувати понад 95% населення, пандемію можна зупинити, якщо менше, наприклад, як у Моршині – понад 70%, це повністю не зупинить зростання захворюваності, але вплине на рівень його зростання. Взагалі вакцинація не гарантує 100%, що людина не захворіє, вона просто перенесе захворювання у легшій формі, навіть може обійтися без госпіталізації. Ви ж бачите – місто не закрите. Не обтягнуте колючим дротом, люди всюди ходять, їздять, але все одно інфекція не поширюється так масово", - пояснив Когут.

Дійсно, на найближчі вихідні через систему Booking.com у Моршині майже неможливо забронювати житло. А в готелях і віллах, де ще залишились місця, їх кількість дуже обмежена – курорт користується популярністю.

Втім, за словами Олега Когута, в області епідситуація залишається напруженою - щодня з COVID-19 госпіталізують понад 300 осіб. В реанімаційних відділеннях перебувають 207 осіб, з них на апаратах ШВЛ – 60.

"Тобто, кожен п’ятий в реанімації, на апараті штучної вентиляції легень. В стаціонарах області зараз перебуває 3114 осіб, з яких 95% - невакциновані. Тож ця статистика доводить, що вакциновані легше переносять захворювання і не завжди потребують госпіталізації", - додав регіональний координатор з питань вакцинації проти коронавірусної хвороби у Львівській області.

Вода і повітря лікують

Керівник Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, головний епідеміолог Львівщини Наталія Іванченко вважає, що зупинити поширення коронавірусу у Моршині вдалося лише тому, що це невелике містечко.

"Там немає великих житлових комплексів, немає скупчень людей. Там взагалі від початку пандемії було лише 246 хворих, зараз є 22 особи. Можливо, ще й вода і повітря, відомі своїми цілющими властивостями, відіграють свою роль", - не виключає Іванченко.

Також медик зазначила, що окрім вакцинації, жодна країна світу не запропонувала іншого способу масової профілактики населення.

"Маска, гігієна рук, соціальна дистанція і двократна вакцинація – ті інструменти, які сьогодні доступні для профілактики коронавірусу", - додала Іванченко.

Експеримент у Моршині триває, місцева влада закликає вакцинуватися всіх, хто ще не зробив щеплення. Адже міський голова Руслан Ільницький не приховує, що очікував більшого від масової вакцинації, мовляв, люди взагалі не будуть хворіти. Чи вдасться Моршину побити власний рекорд з кількості вакцинованих? Ймовірність дуже висока.

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