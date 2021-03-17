Планується, що обмеження через коронавірус у Польщі діятимуть на національному рівні до 9 квітня / фото ua.depositphotos.com

Глава Міністерства охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив про запровадження національного локдауну по всій країні, починаючи з суботи, 20 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Читайте такожВООЗ закликала продовжити вакцинацію препаратом AstraZenecaУряд вирішив поширити обмеження, що діяли в чотирьох воєводствах, зокрема, у Варшаві, на всю територію Польщі. Будуть закриті готелі та місця розміщення - крім готелів робітників, а також місць розміщення, що надаються у ділових поїздках.

Також закриваються торгові центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, концертні зали, опери, музеї, гірськолижні траси, басейни, аквапарки, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти та казино.

У країні спостерігається зростання кількості заражень COVID-19. За минулу добу зареєстрували 25 052 випадків, що є найвищим показником з листопада.

Планується, що обмеження діятимуть до 9 квітня. Якщо ситуація погіршиться, міністр не виключає, що обмеження посилять до Великодня.

Окрім того, за словами Недзельського, у 52% нових інфікованих уже виявили британський варіант коронавірусу.

Коронавірус у Європі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова