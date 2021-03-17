Якщо ситуація з COVID-19 у країні погіршиться, влада не виключає, що обмеження посилять до Великодня.

Глава Міністерства охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський оголосив про запровадження національного локдауну по всій країні, починаючи з суботи, 20 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Читайте такожВООЗ закликала продовжити вакцинацію препаратом AstraZenecaУряд вирішив поширити обмеження, що діяли в чотирьох воєводствах, зокрема, у Варшаві, на всю територію Польщі. Будуть закриті готелі та місця розміщення - крім готелів робітників, а також місць розміщення, що надаються у ділових поїздках.

Також закриваються торгові центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, концертні зали, опери, музеї, гірськолижні траси, басейни, аквапарки, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти та казино.

У країні спостерігається зростання кількості заражень COVID-19. За минулу добу зареєстрували 25 052 випадків, що є найвищим показником з листопада.

Планується, що обмеження діятимуть до 9 квітня. Якщо ситуація погіршиться, міністр не виключає, що обмеження посилять до Великодня.

Окрім того, за словами Недзельського, у 52% нових інфікованих уже виявили британський варіант коронавірусу.

Коронавірус у Європі

Раніше Чорногорія повернулася до жорсткого локдауну. Також посилили карантин і в Італії. Там закрили салони краси та всі магазини, крім супермаркетів. Дітей знову перевели на дистанційне навчання.

Через пандемію коронавірусу влада Фінляндії вирішила продовжити обмеження на подорожі.

У Болгарії за дотримання всіх карантинних умов з травня планують розпочати туристичний сезон.

Європейська комісія запропонувала країнам-членам Європейського Союзу створити "цифровий зелений сертифікат" для сприяння безпечним вільним подорожам у межах ЄС під час пандемії COVID-19.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова