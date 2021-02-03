Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини «Супутник V», що підтверджують її безпеку і ефективність проти COVID-19.

У Кремлі мають намір поставити російську вакцину від коронавірусу на окупований Донбас.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Наскільки я розумію туди (на окупований Донбас - УНІАН) теж будуть поставки. Я не знаю точно коли. Напевно, це краще запитати в уряді. Але, безперечно, там люди теж потребують вакцини, і якщо не ми, то ніхто її туди не поставить», - зазначив Пєсков.

Що відомо про російську вакцину

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу - «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку й ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

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Автор: Роман Цимбалюк