Російських військовослужбовців змушують щепитися неперевіреною вакциною від коронавірусу.

У Збройних силах РФ вакцинація від коронавірусу проводиться примусово, без урахування медичних показань. Так, в окупованому Криму 18-річний моряк отримав щеплення і мало не помер від алергічної реакції.

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Про це повідомляє «Крим.Реалії». Так, вранці 10 січня військовослужбовців військової частини №83576 в Севастополі зібрали на плацу. Командир частини Сергій Пузін повідомив підлеглим, що сьогодні їх будуть прищеплювати від коронавірусу. Участь у цьому заході абсолютно обов'язкова, зазначив офіцер, жодні відмови не приймаються.

Після цього матросів строкової служби доставили у військову поліклініку і зробили щеплення всім без винятку. Деякі військовослужбовці попередили лікарів про можливу алергічну реакцію на вакцину, але їх слухати не стали. Крім того, ані назва використовуваного препарату, ані можливі побічні дії медпрацівники пацієнтам не озвучили.

До вечора близько двох десятків щеплених моряків поскаржилися на нездужання. У них піднялася температура до 39 градусів і вище. Їм повідомили, що це нормально, мовляв, так організм реагує на вакцину. В якості лікарських засобів кожному видали по мокрому рушнику і таблетці парацетамолу.

Одному з матросів, 18-річному Максиму Чурилову, якого призвали на строкову службу в жовтні минулого року, ставало все гірше. До ночі через напад алергії у нього розвинувся набряк Квінке, і молодий чоловік почав задихатися. Його екстрено госпіталізували, лікарі протягом п'яти годин за допомогою крапельниць знімали наслідки нападу.

Після цього на швидкій допомозі Чурилова доставили в реанімаційне відділення Севастопольського військово-морського клінічного госпіталю. За добу, коли стан пацієнта стабілізувався, його перевели в звичайну палату.

За словами матері потерпілого матроса Наталії Саютіної, її син з дитинства перебував на обліку у алерголога з приводу полінозу – сезонного захворювання, причиною якого є алергічна реакція на пилок рослин. Однак відомостей про цю хворобу, яка служить протипоказанням для вакцинації, з невідомих причин не виявилося в медичній карті військовослужбовця. Більш того, лікарі не прислухалися до слів самого Максима – він перед вакцинацією кілька разів повідомив їм про свій діагноз.

Журналістам Саютіна розповіла, що має намір до кінця розібратися, з чиєї вини стався цей випадок. Основна відповідальність, на її думку, лежить на лікарях військової поліклініки, які приймали рішення про вакцинацію.

Голова ради Незалежної асоціації лікарів, лікар-невролог Аліна Лушавіна, яка однією з перших повідомила про НП в Севастополі, каже, що цей випадок – не єдиний. В її блозі приводиться безліч свідчень того, як військовослужбовців під страхом звільнення або позбавлення надбавок змушують робити щеплення.

Примусову вакцинацію, яка становить серйозну загрозу життю і здоров'ю людей, Аліна Лушавіна вважає тяжким злочином.

"Вакцина не перевірена. Зараз йде третій етап клінічних випробувань на людях. Ми бачимо багато побічних явищ - наприклад, цей же випадок в армії. Хто їх буде реєструвати? Їх взагалі не реєструють. Скоюється злочин. Досліди на людях з примусом і загрози", - заявила глава Незалежної асоціації лікарів.

Вона розповіла, що в кінці грудня представники медичної спільноти і Ліги пацієнтів нанесли візит в Росспоживнагляд, щоб обговорити питання, пов'язані з вакцинацією проти коронавірусу. "Але нас, лікарів, Слухати не захотіли, Росгвардію викликали", - розповіла Лушавіна.

Що відомо про російську вакцину

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу - «Спутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спыльноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Проте Путін в січні назвав російську вакцину від коронавірусу кращою в світі і затребував почати масову вакцинацію в РФ.

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Автор: Дмитро Захаров