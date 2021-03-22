У ЄС заявили, що можуть досягти імунітету на всьому континенті за допомогою європейського виробництва.

Європейському Союзу не потрібна російська вакцина Sputnik V проти COVID-19.

Читайте такожНімеччина може продовжити локдаун на квітеньПро це заявив Єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише Reuters.

За його словами, ЄС може досягти імунітету на всьому континенті за допомогою європейського виробництва.

"Ми абсолютно не потребуємо Sputnik V", - сказав Бретон.

"Сьогодні ми чітко маємо можливість доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня, а отже до 14 липня... у нас є можливість досягти імунітету на всьому континенті", - сказав він.

Також Бретон повторив попередній коментар про те, що ЄС повинен допомогти Росії у виробництві вакцини, якщо це необхідно, але зазначив, що пріоритет слід надати європейцям.

У відповідь виробник вакцин Sputnik V звинуватив Бретона в "явно упередженому ставленні".

"Тьєррі Бретон явно упереджено ставиться до вакцини Sputnik V лише тому, що вона російська. Він ігнорує, що вона має вищу ефективність та кращі показники безпеки, ніж деякі інші вакцини, затверджені в ЄС", - написали вони у Twitter

«Супутник V»: російська вакцина від коронавірусу

У серпні 2020 року президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу «Супутник V». Путін також стверджував, що одна з його дочок зробила собі щеплення цією вакциною.

Москва не надала міжнародній науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, що підтверджують її безпеку та ефективність проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини перед реєстрацією не проводилася. Разом з тим росіяни оцінили ефективність своєї вакцини в 92%.

Президент Зеленський раніше заявляв, що Україна не закуповує російську вакцину, тому що ніхто не може гарантувати якість цієї вакцини.

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Автор: Людмила Жерновська