Президенти США і України наголосили на важливості зміцнення демократії в східній Європі.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент України Володимир Зеленський відзначили важливість співпраці для стримування поширення коронавірусної інфекції.

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Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

"Вони також обговорили важливість тісної співпраці Сполучених Штатів і України з метою стримування пандемії COVID-19 і зміцнення демократії в регіоні", - зазначається у повідомленні.

Розмова Зеленського та Байдена: що відомо

Сьогодні, 2 квітня, президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Сторони говорили в першу чергу про ситуацію на Донбасі.

За інформацією одного з джерел, Байден і Зеленський говорили близько 30-40 хвилин. Президент США підтвердив свою відданість Україні та сказав, що у своєму серці дуже вірить в Україну.

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Автор: Віталій Саєнко