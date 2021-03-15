Глава держави провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Левеном обговорили ситуацію щодо боротьби з коронавірусом в обох державах і забезпечення України вакциною, ліцензованою західними країнами.

Читайте такожВ Європі не підтвердили залежність випадків тромбозу від вакцинаціїПро це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави подякував за незмінну підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності України і запросив Левена взяти участь в урочистостях з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України.

«У межах відзначення 30-ї річниці незалежності України ми плануємо проведення низки важливих міжнародних заходів. Будемо раді вітати вас на інавгураційному саміті «Кримської платформи» 23 серпня у Києві», – сказав Зеленський.

Лідери обговорили поглиблення двосторонньої взаємодії у сфері оборони та перспективи співпраці двох держав у межах партнерства НАТО з розширеними можливостями.

Зеленський також подякував шведській стороні за підтримку та вагому практичну допомогу Україні в реалізації реформ.

Крім того, сторони приділили увагу шляхам активізації торговельно-економічної співпраці.

«Наш пріоритет – знайти нові шляхи повернення тенденцій у двосторонній торгівлі до рівня, який передував пандемії коронавірусу», – зазначив Зеленський.

Він також позитивно відзначив вихід всесвітньо відомих шведських компаній і брендів на ринок України, зокрема початок роботи в Києві першого магазину компанії ІКЕА. Сторони відзначили взаємну ініціативу працювати у напрямку переймання досвіду Швеції з будівництва сміттєпереробних заводів в Україні.

Левен запросив Зеленського відвідати Швецію та взяти участь у форумі пам’яті жертв Голокосту та боротьби з антисемітизмом, що має відбутися у жовтні цього року в Стокгольмі.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

На сьогодні понад 258,6 тис. українців записались до листа очікування на вакцинацію проти COVID-19. Найбільше на вакцинацію записалось громадян віком від 21 до 39 років. Найменше – люди віком 80 і більше років.

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Автор: Тамара Отовська