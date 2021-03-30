За словами глави ВООЗ, країни повинні бути солідарними / фото REUTERS

76% доступних сьогодні доз вакцин від COVID-19 припадають на 10 країн світу.

Читайте такожУ МОЗ прогнозують зростання захворюваності на COVID-19 щонайменше до 15 квітняПро це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише DW.

Він розкритикував нинішній розподіл вакцини у світі та відзначив, що глобальна криза потребує глобальних відповідей.

"Глобальне рішення починається з солідарності", - наголосив Гебреєсус.

Раніше віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс визнав наявність помилок у стратегії Європейського Союзу щодо вакцинації від коронавірусу.

Розподіл вакцин від коронавірусу у світі

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Автор: Людмила Жерновська