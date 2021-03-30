Він розкритикував нинішній розподіл вакцини у світі.

76% доступних сьогодні доз вакцин від COVID-19 припадають на 10 країн світу.

Читайте такожУ МОЗ прогнозують зростання захворюваності на COVID-19 щонайменше до 15 квітняПро це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, пише DW.

Він розкритикував нинішній розподіл вакцини у світі та відзначив, що глобальна криза потребує глобальних відповідей.

"Глобальне рішення починається з солідарності", - наголосив Гебреєсус.

Раніше віце-президент Європейської комісії Франс Тіммерманс визнав наявність помилок у стратегії Європейського Союзу щодо вакцинації від коронавірусу.

Розподіл вакцин від коронавірусу у світі

Тедрос Гебреєсус заявляв, що багаті країни скуповують у виробників Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca більшість вакцин від коронавірусної хвороби.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що зараз не бачить можливості для Євросоюзу безпосередньо жертвувати вакцини від коронавірусу бідним країнам.

Заможні країни світу отримають на мільярд доз вакцини від коронавірусу більше, тоді як бідним країнам доведеться боротися за залишки запасів, пише Глобальний рух за викорінення бідності та виліковних захворювань ONE Campaign.

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Автор: Людмила Жерновська