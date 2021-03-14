За інформацією Єврокомісії, держави-члени ЄС вирішили зробити механізм розподілу вакцин більш гнучким, що призвело до зміни пропорційного розподілу.

Європейська комісія погоджується з позицією кількох країн-членів ЄС в тому, що найбільш справедливим принципом розподілу вакцин від коронавірусу є розподіл пропорційно кількості населення окремих держав Євросоюзу.

«Це рішення, яке комісія запропонувала для всіх угод про попередню закупівлю вакцини. Це справедливе рішення, оскільки вірус вражає однаково скрізь, у всіх частинах ЄС», - йдеться в заяві комісії, опублікованій у суботу, 13 березня.

У ЄК також зазначили, що «розподіл доз вакцин за угодами про попередню закупівлю здійснюється за прозорим процесом».

Читайте такожСША і союзники хочуть поставити до Азії близько мільярда доз вакцини проти СOVID-19«Держави-члени вирішили відійти від пропозиції комісії, додавши гнучкість, яка дозволяє узгоджувати інший розподіл доз з урахуванням епідеміологічної ситуації та потреб у вакцинації кожної країни. Відповідно до цієї системи, якщо держава-член вирішує не застосовувати пропорційні розподіли, дози перерозподіляються між іншими зацікавленими державами-членами», - заявили в комісії.

Це призвело до зміни пропорційного розподілу, запропонованого комісією за всіма шістьма договорами про попередню закупівлю.

У Єврокомісії зазначають, якщо держави-члени захочуть повернутися до пропорційної основи, їм слід буде досягнути відповідної домовленості.

Розподіл вакцин від COVID-19

Раніше глави урядів Австрії, Болгарії, Латвії, Словенії, Чехії та Хорватії в листі на ім'я президента Європейської Ради Шарля Мішеля та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн закликали до справедливішого розподілу вакцин від коронавірусу всередині ЄС.

При нинішньому розподілі, за їх словами, «до літа утвориться та поглибиться нерівність між країнами-членами ЄС».

Підписанти листа висловили занепокоєність, що за поточного стану справ деякі члени ЄС зможуть досягти колективного імунітету за кілька тижнів, а інші значно відстануть.

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Переклад: Катерина Комолова