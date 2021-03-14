Європейська комісія погоджується з позицією кількох країн-членів ЄС в тому, що найбільш справедливим принципом розподілу вакцин від коронавірусу є розподіл пропорційно кількості населення окремих держав Євросоюзу.
«Це рішення, яке комісія запропонувала для всіх угод про попередню закупівлю вакцини. Це справедливе рішення, оскільки вірус вражає однаково скрізь, у всіх частинах ЄС», - йдеться в заяві комісії, опублікованій у суботу, 13 березня.
У ЄК також зазначили, що «розподіл доз вакцин за угодами про попередню закупівлю здійснюється за прозорим процесом».
Читайте такожСША і союзники хочуть поставити до Азії близько мільярда доз вакцини проти СOVID-19«Держави-члени вирішили відійти від пропозиції комісії, додавши гнучкість, яка дозволяє узгоджувати інший розподіл доз з урахуванням епідеміологічної ситуації та потреб у вакцинації кожної країни. Відповідно до цієї системи, якщо держава-член вирішує не застосовувати пропорційні розподіли, дози перерозподіляються між іншими зацікавленими державами-членами», - заявили в комісії.
Це призвело до зміни пропорційного розподілу, запропонованого комісією за всіма шістьма договорами про попередню закупівлю.
У Єврокомісії зазначають, якщо держави-члени захочуть повернутися до пропорційної основи, їм слід буде досягнути відповідної домовленості.
Розподіл вакцин від COVID-19
- Раніше глави урядів Австрії, Болгарії, Латвії, Словенії, Чехії та Хорватії в листі на ім'я президента Європейської Ради Шарля Мішеля та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн закликали до справедливішого розподілу вакцин від коронавірусу всередині ЄС.
- При нинішньому розподілі, за їх словами, «до літа утвориться та поглибиться нерівність між країнами-членами ЄС».
- Підписанти листа висловили занепокоєність, що за поточного стану справ деякі члени ЄС зможуть досягти колективного імунітету за кілька тижнів, а інші значно відстануть.
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