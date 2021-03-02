Уряд заборонив працівникам секс-бізнесу відновити роботу, оскільки їм важче дотримуватися заходів безпеки.

У Гаазі працівники секс-індустрії вийшли на протест проти рішення уряду не дозволяти їм відновити свою роботу.

Читайте такожОпубліковано відео вакцинації ЗеленськогоПро це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Het Parool.

У вівторок уряд заборонив працівникам секс-бізнесу відновити роботу, оскільки їм важче дотримуватися заходів безпеки.

Обурені зібралися біля палати представників в Гаазі з саморобним піп-шоу на колесах. Вони засмучені, що їм заборонено працювати, тоді як представникам інших "контактних професій", таким як перукарні, салони краси і масажисти, з середи дозволили відновити свою діяльність.

Жінка, яка використовує Ім'я Мойра Мона, сказала, що вона домінантка і може працювати на більшій відстані від клієнтів, ніж перукар.

"Я можу ображати людей здалеку, і у мене є батоги, довше ножиць для стрижки чубчика. Тому зі мною все буде добре", - сказала вона.

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Автор: УНІАН