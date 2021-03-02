У Гаазі працівники секс-індустрії вийшли на протест проти рішення уряду не дозволяти їм відновити свою роботу.
Читайте такожОпубліковано відео вакцинації ЗеленськогоПро це пише "Європейська правда" з посиланням на видання Het Parool.
У вівторок уряд заборонив працівникам секс-бізнесу відновити роботу, оскільки їм важче дотримуватися заходів безпеки.
Обурені зібралися біля палати представників в Гаазі з саморобним піп-шоу на колесах. Вони засмучені, що їм заборонено працювати, тоді як представникам інших "контактних професій", таким як перукарні, салони краси і масажисти, з середи дозволили відновити свою діяльність.
Жінка, яка використовує Ім'я Мойра Мона, сказала, що вона домінантка і може працювати на більшій відстані від клієнтів, ніж перукар.
"Я можу ображати людей здалеку, і у мене є батоги, довше ножиць для стрижки чубчика. Тому зі мною все буде добре", - сказала вона.
Вам може бути цікаво
- В Україні за добу зафіксовано майже однакову кількість нових хворих коронавірусом і видужали (відео)
- "Будете лікуватися за свій рахунок": мер Миколаєва придумав покарання для тих, хто відмовиться від вакцинації
- У Чехії зафіксовано рекордну кількість важких хворих з коронавірусом
- У Львівській області циркулюють два штами коронавірусу - епідеміолог
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram