Глава МЗС України зауважив, що в нього відбулись змістовні переговори з литовським колегою з двосторонніх питань порядку денного.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Литва поділиться з Україною надлишками вакцини від COVID-19, коли вони з’являться.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з міністром закордонних справ Литви Габріелюсом Ландсбергісом прес-конференції в Києві.

«Ми обговорили ситуацію з боротьбою проти коронавірусу. Я дуже вдячний Габріелюсу за те, що він повідомив нам, що коли у Литви з’явиться надлишок своєї вакцини - вона з радістю поділиться нею з Україною. Ми будемо дуже вдячними», - заявив Кулеба.

Також міністр зауважив, що в нього відбулись змістовні переговори з литовським колегою з двосторонніх питань порядку денного.

«Я поінформував Габріелюса про підготовку до установчого саміту Кримської платформи», - додав Кулеба.

Вакцина від коронавірусу: що відомо

Вранці 23 лютого Україна отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. З аеропорту Бориспіль вже розвантажують 500 тисяч доз вакцин від компанії AstraZeneca індійського виробництва.

22 лютого Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

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Автор: Костянтин Гончаров