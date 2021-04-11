Щеплення проти COVID-19. Коли користь переважує ризики

Попри небезпеку вакцин проти COVID-19, лікарі переконані, що краще отримати щеплення, ніж залишитись без нього. Втім, наразі в Україні попит на вакцини й так вищий, ніж пропозиція.

Протягом останнього місяця з Європи та Британії надходили різноманітні сигнали щодо реакцій на вакцину АстраЗенека. Йшлося про загадкові тромбози. Уряди різних країн хаотично реагували на нові виклики - то забороняючи щеплення, то відновлюючи. І ось цього тижня Європейська спілка лікарських засобів (ЕМА) опублікувала заяву, що існує можливий зв'язок вакцини від AstraZeneca з дуже рідкісними випадками незвичних тромбів із низьким вмістом тромбоцитів.

«…Наразі більшість повідомлених випадків мали місце у жінок віком до 60 років протягом 2 тижнів після вакцинації», - йдеться в заяві.

І у цих жінок була одна особливість.

«Серед факторів ризику щодо розвитку таких тромбозів є жіноча стать, яка пов'язана з оральними контрацептивами. Це фактор, який призводить до тромбозів», - розповів ТСН.Тижню імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Тобто ці жінки приймали контрацептиви. І саме це поєднання можливо (!) спричинило тромбоз. Але поки дослідження тривають і робити будь-які висновки – зарано.

«Ми повинні співставляти користь і ризик. Бо навіть по Україні ми маємо щодня понад 400 смертельних випадків, які офіційно підтверджені як смерть від COVID-19», - нагадує Федір Лапій.

Доведеним фактом є й те, що тромбоз – одне зі стандартних ускладнень самого коронавірусу. І тромб вбиває, незалежно від вакцинації. Лікар наводить свіжий приклад, який стався в Україні: «Пацієнт підтвердив свою вакцинацію, він мав прийти в понеділок. Але не прийшов. А помер від інсульту в середу».

Задля справедливості, слід сказати, що зараз всі вакцини переживають наслідки швидкого застосування. Ізраїль, який повністю зосередився на вакцині Пфайзер, теж фіксує побічні дії препарату. Лікар-реаніматолог з Ізраїля Борис Бриль розповів ТСН.Тижню лише про кілька з них: «234 скарги на болі у м’язах, 203 скарги на головні болі, 144 скарги на слабкість та втому, 32 скарги на нудоту, 23 скарги на висипи, 7 осіб повідомили про непритомність, 6 скарг на тимчасовий параліч лицьового нерва…».

А на запитання, яку б вакцину вибрав сам, якби мав таку можливість, відповів так: «Ту вакцину, якою я якнайшвидше міг би вакцинуватись і отримати повний імунітет, захист від коронавірусу».

Це гарантуюсь усі вакцини. Робити щеплення варто і тим, у кого є антитіла, кажуть лікарі. Бо їх наявність не дає жодної гарантії, що ви не перехворієте вдруге і значно тяжче.

Навіть одна доза вакцини суттєво зміцнить ваш імунітет. Це наочно продемонстрував головлікар з Вінниччини Микола Масленчук. Його результат тесту на антитіла – 10,95.

«Це говорить про те, що у мене нормальний, стійкий імунітет. До того у мене титр антитіл був 0,8. Це значить, що практично ніяких антитіл не було», - розповів головлікар Іллінецької районної лікарні ТСН.Тижню.

Утім, це не означає, що після щеплення ви не підхопите коронавірус. Але перебіг хвороби буде значно легшим і ви стовідсотково не помрете від ускладнень.

В Україні щепилося всього 377 тисяч людей. Це при тому, що завезли 500 тисяч доз. А вакцинувати треба 30 мільйонів людей.

«Якщо вакцинувати з тою швидкістю, яка була минулого тижня, то на це піде, за нашими розрахунками, п’ять років з лишком», - каже ТСН.Тижню співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

З лабораторного нагляду лише вчора вийшла китайська вакцина КоронаВак. 215 тисяч доз. Водночас міністерство охорони здоров’я заявило про підписання контракту з Пфайзер на 10 мільйонів доз, які мають надійти протягом цього року. Хитрість - у слові мають…

«Це має пройти бюджетний комітет і Верховну раду. Ніхто не бачив документи, завдяки яким ми можемо отримати ці вакцини, ніхто не бачив терміни», - розповідає ТСН.Тижню член комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Ольга Стефанишина.

Однак міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевняє, що контракт підписний: «Коли буде відома більш конкретна дата… Дати, які закладаються в контактах, вони не завжди дотримуються». Схоже, як не дотрималися умов контракту АстраЗенека та Ковакс. Тож, аби на міністра знов не посипалися звинувачення, дату називає лише орієнтовну – 1-2 місяці.

А от за програмою COVAX інформація чіткіша – 117 тисяч доз Пфайзера має прибути до України вже 14-15-го квітня. Так само у квітні очікують АстраЗенеку з корейського заводу - 367 тисяч доз. Все це піде на щеплення у спеціалізованих інтернатах для літніх людей, а також соціальних працівників, ДСНСників та прикордонників.

Ще до мільйона доз КоронаВаку має приїхати у квітні. 700 тисяч доз – у травні. А ті 215 тисяч доз, які вже у нас, розподілять між:

1) людьми з інвалідністю та тими, хто за ними доглядає;

2) людьми, які працюватимуть на ЗНО-2021;

3) олімпійцями та паралімпійцями, які представлятимуть Україну на іграх 2021 року;

4) поліцейськими.

Ще 10 мільйонів доз вакцини Нова-вакс привезуть в липні. Це американський препарат, який будуть виготовляти вже на відомому українцям заводі в Індії. Там, де і виготовляють АстраЗенеку. Ефективність вакцини – майже 90 відсотків.

Однак обирати, якою вакциною щепитися, змоги не буде. Як і просто придбати її в аптеці чи в приватній клініці. Дефіцит настільки великий, що всі країни світу закуповують препарати від урядів.

Тож чекати на кінець локдауну – це як ворожити на кавовій гущі. «Більшість регіонів зараз тільки на підйомі. Я думаю, що в районі Паски буде якраз пік», - переконаний Павло Ковтонюк.

Єдине, що ми можемо зробити для власної безпеки, а відповідно і пом’якшення карантину, – дотримуватися усіх правил, і подумати якщо не про себе, то хоча б про безпеку своїх старших родичів.

Ірина Коваленко, Андрій Вєтошкін

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