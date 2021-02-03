Американські експерти радять хоча б дочекатися повного одужання, перш ніж проходити вакцинацію

Людям, які вже заразилися й успішно побороли коронавірус, все одно варто пройти вакцинацію від COVID-19. Оскільки повторне зараження цілком можливе. З цим вже зіштовхнулося багато людей по всьому світі.

Але скільки часу повинно пройти, перш ніж людям, які перехворіли на COVID-19, можна буде прийняти вакцину? Newsweek нагадує, що перша смерть після повторного зараження коронавірусом була зафіксована в жовтні. Тоді жінка в Нідерландах заразилася іншим штамом через два місяці після першого одужання. І другий раз хвороба відібрала в неї життя.

Читайте такожВчені встановили, що антитіла до COVID-19 у перехворілих зберігаються до 6 місяцівЯк довго антитіла в організмі людини здатні захищати від COVID-19? І який рівень цих антитіл повинен бути в тілі, щоб інфекція не змогла спровокувати хворобу? Ці питання ключові для експертів і поки лишаються без відповіді.

У людей формується різний природний імунітет. І ще досить багато речей не відомо як про сам вірус, так і про рівні імунного захисту від нього. Однак, той факт, що чимало людей повторно заразилися коронавірусом після одужання, говорить, що з часом природний захист зникає.

"Нинішні докази свідчать, що шанси підхопити коронавірус знову низькі впродовж 90 днів після першого зараження", - кажуть в Центрі контролю й профілактики захворювань США.

В американській організації радять зачекати 90 днів після одужання, перш ніж робити щеплення від COVID-19. Особливо це стосується людей, яких лікували за допомогою моноклональних антитіл чи плазми.

"Наразі немає мінімального рекомендованого інтервалу між зараженням і вакцинацією. Але поточні дані свідчать, що ризик повторного зараження вірусом SARS-CoV-2 низький у перші місяці після зараження. Однак, він може підвищитися з часом через ослаблення імунного захисту", - пояснили в американському Центрі контролю й профілактики захворювань.

У відомстві також нагадують, що доступ до вакцин поки лишається обмеженим. Тож американці, які нещодавно перехворіли на COVID-19, можуть тимчасово відкласти свою вакцинацію, якщо захочуть.

Читайте такожШмигаль розповів, яку вакцину від COVID-19 завозитимуть до УкраїниМедична мережа Hackensack Meridian Health теж радить людям, які одужали від COVID-19, зачекати 90 днів, перш ніж робити щеплення. Однак, це не строга вимога. Можна приймати вакцину в будь-який час. Але в Hackensack Meridian Health рекомендують спочатку повністю одужати від першого випадку зараження, перш ніж вакцинуватися від подальших.

"Якщо ви все ще хворі на COVID-19 або щойно одужали, варто почекати трохи, перш ніж робити щеплення. Експерти радять зачекати до повного одужання й виходу з ізоляції перед вакцинацією від COVID-19", - пояснили в медичній мережі.

В Hackensack Meridian Health також зауважують, що оскільки природний імунітет буде зберігатися до 90 днів, ті, хто вже одужав від COVID-19, можуть відмовитися від негайної вакцинації. Це дозволить іншим людям без імунітету до коронавірусу отримати захист. Але, звісно ж, це робити не обов’язково.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

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Переклад: Лесь Димань