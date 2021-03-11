Влада Італії, Норвегії та Ісландії в якості запобіжного заходу тимчасово обмежує використання вакцини AstraZeneca.

Влада Італії, Норвегії та Ісландії вирішила призупинити вакцинацію проти COVID-19 препаратом англо-шведської фармацевтичної компанії AstraZeneca.

У Норвезькому інституті громадської охорони здоров'я повідомили, що тимчасова відмова від цієї вакцини зумовлена запобіжними заходами у зв'язку із зафіксованими випадками утворення тромбів після вакцинації, зокрема, з таким випадком у Данії.

«Відповідно до принципу обережності ми вирішили призупинити вакцинацію вакциною AstraZeneca, поки розслідування триває», — заявили у відомстві, додавши, що призупинення не означає повну відмову від цього препарату у майбутньому.

Заплановані щеплення громадянам або скасують, або будуть робити препаратами BioNTech/Pfizer і Moderna.

Окрім того, рішення про припинення вакцинації AstraZeneca ухвалила влада Ісландії, пише NDTV.

Водночас Італійське фармакологічне агентство заборонило на території Італії використання партії ABV2856 вакцини AstraZeneca — також як запобіжний захід. Однак за даними джерела Reuters, рішення про заборону ухвалили після смерті двох чоловіків на Сицилії, яким нещодавно зробили щеплення.

Читайте такожЄвропейський регулятор не знайшов зв'язку між смертю громадянки Австрії та вакциною AstraZeneca (відео)43-річний військово-морський офіцер помер, за попередньою інформацією, в результаті серцевого нападу наступного дня після щеплення. А 50-річний поліцейський помер приблизно через 12 днів після вакцинації. Місцеві ЗМІ повідомили, що він нібито захворів упродовж 24 годин після ін'єкції й так і не зміг одужати. Обом чоловікам робили щеплення вакциною з партії ABV2856 компанії AstraZeneca.

При цьому італійське фармакологічне агентство відзначає, що причинно-наслідковий зв'язок між використанням вакцини та виявленими «серйозними побічними ефектами» не встановлено.

У четвер, 11 березня, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) висловилося за використання вакцини AstraZeneca, заявивши, що її переваги більші за ризики. Регулятор стверджує, що зараз нічого не вказує на те, що саме вакцинація спричинила утворення тромбів, і вакцину можна використовувати, поки триває розслідування.

За даними агентства, на 10 березня в Європейській економічній зоні було зафіксовано 30 випадків тромбоемболії серед майже 5 млн осіб, вакцинованих препаратом AstraZeneca.

Призупинення вакцинації AstraZeneca: що відомо

Раніше в Австрії була заблокована партія вакцини AstraZeneca, бо 49-річна медсестра померла через 10 днів після вакцинації через важкі порушення згортання крові, а її колега була госпіталізована з тромбоемболією легеневої артерії.

Вакцинацію проти COVID-19 препаратом AstraZeneca призупинили в Данії, де зафіксовано один випадок утворення тромбів після щеплення.

Естонія, Литва, Люксембург і Латвія також відмовилися робити щеплення вакциною AstraZeneca на час розслідування.

Влада Швеції заявила, що не знайшла достатніх доказів для припинення вакцинації препаратом AstraZeneca. У країні зафіксували два випадки «тромбоемболічних ускладнень» після використання AstraZeneca і близько десяти випадків після Pfizer/BioNTech.

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Переклад: Катерина Комолова