Вчора в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Перші 10 осіб в Україні провакциновані від COVID-19 в Черкасах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду.

"У Черкасах у нас вже 10 осіб провакциновано... Вже вона (вакцінація) планово пішла", - сказав міністр.

За його словами, вакцинація розпочинається сьогодні в семи регіонах.

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Вакцинація від COVID-19 в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Леся Лещенко