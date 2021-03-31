Ляшко обіцяє наростити темпи вакцинації після завозу до України нової партії вакцин.

Держава закликає медиків робити українцям щеплення від коронавірусу й вихідними, однак не може змусити їх робити це.

Про це в інтерв'ю hromadske розповів головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ляшко запевняє, що усі мобільні бригади й кабінети щеплення отримують від НСЗУ додаткові кошти, які можна використати як премії за роботу у вихідні. Він додав, що темпи вакцинації на вихідних залежать лише від керівників місцевих лікарень та медичних працівників.

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"Президент поставив чітку задачу. Ми прокомунікували з керівниками обласних адміністрацій, з керівниками закладів і закликаємо проводити щеплення безперервно, щоб охопити якомога більшу кількість людей в якомога коротші терміни", - сказав Ляшко.

За його словами, коли до України завезуть більше доз вакцини, кількість щеплень на вихідних збільшиться, однак у будні ця цифра все одно буде більшою.

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Автор: Юрій Годован