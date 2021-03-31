Головний санлікар назвав 9 квітня орієнтовною датою завершення лабораторного контролю вакцини CoronaVac.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав орієнтовною датою завершення лабораторного контролю вакцин CoronaVac 9 квітня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

«215 тисяч приїхали вже вакцин CoronaVac від компанії Sinovac. В п'ятницю вона була доставлена в Державний експертний центр на лабораторний контроль», - зазначив Ляшко.

За його словами, лабораторний контроль триває.

«Орієнтовна дата завершення лабораторного контролю – 9 квітня. У разі, якщо не буде ніяких зауважень до роботи, ми готові її розвезти в той же день, коли буде завершено лабораторний контроль, і на наступний день розпочинати щеплення», - сказав заступник міністра.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

МОЗ для застосування в Україні зареєструвало вакцини американської компанії Pfizer, Covishield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцин китайського виробництва CoronaVac в обсязі 215 тис. доз. Вакцина має пройти лабораторний контроль, який триватиме 10 днів, і після цього її направлять до держпідприємства "Медичні закупівлі", яке доставить її в регіони.

У МОЗ заявляли, що до кінця березня - початку квітня в рамках ініціативи COVAX Україна отримає 570 тис. доз вакцини AstraZeneca, а до кінця травня – ще 1,1-1,2 млн доз вакцини виробництва цієї ж компанії. Крім того, Україна отримає ще й вакцини виробництва компанії Pfizer.

Очікується поставка законтрактованої вакцини американської компанії Novavax обсягом 10 млн доз та індійської розробки від Bharat Biotech.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна підписала попередні угоди про поставки вакцин проти коронавірусу з шістьма світовими виробниками.

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Автор: Тетяна Поляковська