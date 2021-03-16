Респонденти, які не мають наміру робити щеплення, найчастіше мотивують це недостатньою ефективністю чи безпечністю вакцин, які застосовуються в Україні.

Понад половина (51,5%) українців не мають наміру робити щеплення від COVID-19.

Про це йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, проведеного з 5 по 9 березня соціологічною службою Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова.

«51,5% респондентів відповіли, що не мають наміру робити щеплення від COVID-19, 12% мать намір зробити його в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення), 16% мають намір це зробити, але пізніше, 10% мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), 10% ще не визначилися», - йдеться в результатах.

Що старші респонденти, то частіше вони висловлюють небажання робити щеплення (їх частка зростає від 43,5% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 57% серед тих, кому 60 і більше років).

Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити щеплення від COVID-19, 52% готові роботи його лише за умови, що воно буде безкоштовним, 22,5% з-поміж них готові платити за нього, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою (21% не визначилися). Що старші респонденти, то частіше вони відповідають, що готові вакцинуватися лише безкоштовно (частка таких зростає від 42% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 64% серед тих, кому 60 і більше років).

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Респонденти, які не мають наміру робити щеплення, найчастіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але «якоюсь іншою» вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 45% тих, хто не має наміру робити щеплення). 27% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що, на їхнє переконання, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 10% — тим, що вже перехворіли на COVID-19, 7% мають медичні протипоказання, 3% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Обґрунтування відмови від щеплення недостатньою ефективністю чи недостатньою безпечністю вакцин, які застосовуються в Україні, найбільш поширене серед представників наймолодшої вікової групи (18–29 років). Цим мотивують свою відмову 54% тих її представників, які не мають наміру робити щеплення від COVID-19.

Як проводилося опитування

Дослідження тривало з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Вакцинація від коронавірусу в Україні:

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Костянтин Гончаров