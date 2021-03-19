Медпрацівники також звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин здійснювалося відповідно до інструкції.

Верховна Рада України ухвалила урядовий закон про внесення зміни до статті 9-2 закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язання (№ 5247).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення, з урахуванням пропозицій профільного комітету, проголосували 236 народних депутатів із 305, зареєстрованих в сесійній залі.

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Законом встановлюється, що після державної реєстрації вакцин або інших препаратів для специфічної профілактики COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, за рішенням Кабінету міністрів України, має право брати на себе зобов’язання від імені України, пов’язані із закупівлею, застосуванням вакцин або інших препаратів для профілактики COVID-19, державна реєстрація яких здійснена відповідно до вимог цієї статті.

Йдеться також про відмову від суверенного імунітету щодо таких зобов’язань, а також звільнення від відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включно з їхніми працівниками, медичними працівниками, якщо застосування вакцин чи інших препаратів здійснювалося відповідно до затвердженої інструкції. Зняття відповідальності за будь-які наслідки, спричинені застосуванням вакцин або препаратів для профілактики COVID-19, стосується й інших осіб, залучених до заходів із вакцинації.

У разі настання таких наслідків держава забезпечує відповідні компенсаційні виплати у порядку, встановленому Кабміном.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його ухвалення забезпечить можливість отримання Україною за програмою механізму COVAX вакцин провідних виробників для специфічної профілактики коронавірусу, проведення широкомасштабних профілактичних заходів, мінімізує ризик посилення чи повторної хвилі захворюваності COVID-19.

Це "сприятиме недопущенню або принаймні, пом’якшенню навантаження на систему охорони здоров’я і послабленню широкомасштабної соціальної та економічної дестабілізації", забезпечить можливість оперативного надходження на територію України та застосування в медичній практиці нових розроблених лікарських засобів та вакцин для лікування та профілактики COVID-19.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та діє протягом 4 років.

Кабмін у місячний строк з дня набрання чинності цим законом має розробити та впровадити порядок здійснення компенсаційних виплат щодо шкоди, пов’язаної із наслідками, спричиненими застосуванням вакцин або препаратів для специфічної профілактики COVID-19, держреєстрація яких здійснена під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: останні дані

Вчора в Україні вперше з початку вакцинації прищепили майже 11 тисяч осіб. Всього вакциновано вже більше ніж 92 тисяч українців.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна переходить до другого етапу вакцинації від коронавірусу.

Раніше в Україні збільшили інтервал між першим і другим щепленнями вакциною Covishield (індійська назва Oxford-AstraZeneca) від коронавірусу. Так, терміни між введенням препарату відтепер сягають трьох місяців, а не 28 днів, як це було раніше.

Зазначимо, вакцинація стартувала в Україні 24 лютого. Поки для цього використовується лише одна вакцина Covishield від AstraZeneca і Serum Institute індійського виробництва.

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Автор: Тетяна Поляковська