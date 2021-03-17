Серед тих, хто заявив, що не готовий вакцинуватися, – 38% повідомили, що не довіряють вакцині, 6% – мають сумніви у її безпечності, 4% – вважають, що вакцина неперевірена.

61% опитаних українців не готові робити щеплення у найближчі декілька місяців.

По це свідчать результати проведеного Київським міжнародним інститутом соціології опитування «Ставлення українців до вакцинування і можливого карантину».

«На запитання про готовність робити щеплення тільки третина українців (33%) відповіли ствердно, 61% – не готові, 6% – коливаються», - зауважують соціологи.

Серед тих, хто заявив, що не готовий вакцинуватися, – 38% повідомили, що не довіряють вакцині, 6% – мають сумніви у її безпечності, 4% – вважають, що вакцина неперевірена, 6% – заявили, що ця вакцина їх не влаштовує без пояснень чому. Таким чином, сумніви у вакцині мають 54% тих, хто не готовий вакцинуватися.

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Також, за результатами дослідження, серед тих, у кого в домогосподарстві хворіли, 35% опитаних готові вакцинуватися, а 58% – не готові. Серед тих, у кого не хворіли, майже ті самі показники – 32% готові, а 62% ні. «Навіть власний досвід захворювання не перемагає упередження проти щеплення», – роблять висновки соціологи.

У регіональному розрізі найбільше опитаних не готові робити щеплення на сході країни (67,4%), при цьому готові 26,6%. На півдні 63,8% та 29,9% відповідно, у центрі 58,8% та 36,3% відповідно, на заході 57,1 та 36,3% відповідно.

У віковому розрізі найбільше тих, хто не готовий робити щеплення, у віці 30-38 років (70,5%). Серед респондентів у віці 60 років і старше 51,3% неготові, 41,6% – готові.

Як проводилося опитування

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 10 по 12 березня. Методом CATI на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів проведено 2014 інтерв'ю на території України, за винятком Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% - для показників, близьких до 10%, 1.1% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Світлана Закелова