За словами депутата, вже сьогодні потрібно працювати над тим, щоб дані у реєстрі вакцинованих від коронавірусної хвороби були захищені.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від «Слуги народу» Михайло Радуцький прогнозує, що влітку щеплення від COVID-19 можна буде зробити в приватних клініках.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні щеплення від COVID-19 проводяться мобільними бригадами та в деяких кабінетах щеплення. Цей процес буде масштабуватися, додадуться ще сотні кабінетів щеплення, приєднаються сімейні лікарі, а влітку уколи почнуть робити у приватних клініках», - заявив він.

За словами Радуцького, значно більше осіб будуть вносити дані до реєстру вакцинованих і все складніше стане контролювати коректність та достовірність внесених даних. Тому вже сьогодні потрібно працювати над тим, щоб дані у реєстрі були захищені. Також активніше повинні діяти правоохоронці, щоб зупинити перші спроби внести «липові» дані до інформаційної бази.

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«Європейські чи американські партнери повинні довіряти даним, які надає Україна. Якщо вони побачать, що індустрія «липових» довідок у державі продовжує працювати, що за певну суму можна внести дані до реєстру вакцинованих, то нам буде важко інтегруватися до світової системи вірусологічної безпеки. Нам потрібно забезпечити такий рівень захисту інформації у базі даних вакцинованих громадян, щоб у інших країн не виникало питань щодо її надійності», - резюмував він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: останні дані

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні наразі щеплення роблять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією компанії AstraZeneca.

Від початку кампанії з вакцинації від СOVID-19 щепилися 212 тис. 898 людей.

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Автор: Костянтин Гончаров