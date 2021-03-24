Активісти вимагали ветувати закон, який звільняє виробників Covid-вакцин від відповідальності за наслідки їх застосування.

У Києві на вулиці Банковій біля будівлі Офісу президента пройшла акція "Ні! - смертельній вакцинації!".

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

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Понад 20 учасників акції вимагали накласти вето на закон №5247, який звільняє виробників Covid-вакцин та імунобіологічних препаратів від будь-якої відповідальності за наслідки їх застосування.

Активісти тримали в руках плакати з написами "Farma killer", "Ні! медичній диктатурі", "Медичний примус - це фашизм" та ін.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни до Національного плану вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 позачергово для популяризації вакцинальної кампанії.

Зараз в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові з ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом в 28 днів.

Раніше ЗМІ писали, що при нинішніх темпах вакцинації Україна встигне використовувати лише половину доз вакцини Covishield, яка дійсна до 23 червня 2021 року.

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Автор: Катерина Лиманська