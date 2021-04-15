Разом з тим 47% жителів столиці не бояться захворіти на COVID-19.

У Києві за місяць кількість бажаючих зробити щеплення від COVID-19 збільшилась майже вдвічі - з 27% до 50%.

Читайте такожРадуцький назвав умову, при якій вакцинація від COVID-19 може зупинитисяПро це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 10-11 квітня.

“За останній місяць майже удвічі зросла кількість тих, хто висловив бажання особисто зробити щеплення від коронавірусу (з 27% до 50%). 48% не готові вакцинуватися. Найбільше останніх серед молодої вікової категорії”, - йдеться у прес-релізі за результатами опитування.

Також вказується, що 52% киян висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 47% – не мають таких побоювань. За здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 83% опитаних киян, не хвилюються – 17%. Найвищі показники занепокоєності зафіксовано у старшій віковій групі та серед жінок.

Крім того, 37% жителів столиці зазначили, що вже хворіли на COVID-19. З них 64% стверджують, що мали позитивний тест, 35% – мали просто симптоми і не робили тесту. 42% легко перенесли захворювання, 42% – середньо, 9% – тяжко. Не хворіли на COVID-19 – 60%.

Ще 60% киян вказали, що особисто знають людей, які зараз хворіють на COVID-19. 39% опитаних сказали, що не знають. 42% зазначили, серед людей, яких вони особисто знали, є ті, хто помер від ускладнень коронавірусної хвороби. 57% зазначили, що у їхньому оточенні не було летальних випадків від COVID-19.

Соцдослідження проводилось серед жителів Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Загалом було опитано 1,2 тис. респондентів. Опитування проводилось методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більше 2,8%.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров