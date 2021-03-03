Найбільще щеплень зроблено в Донецькій області \ t.me/COVID19_Ukraine
В Україні за добу щеплення від коронавірусу отримали 1 983 особи.
Читайте такожСтепанов розповів, навіщо вакцинувався від коронавірусу після того, як переніс захворюванняПро це повідомляється у Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, з початку кампанії щеплено 6 888 осіб, з них отримали 1 дозу – 6 888 осіб.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за добу:
- Вінницька область — 50 щеплень;
- Волинська область - 60 щеплень;
- Дніпропетровська область - 210 щеплень;
- Донецька область - 220 щеплень;
- Житомирська область — 60 щеплень;
- Закарпатська область - 60 щеплень;
- Запорізька область - 30 щеплень;
- Івано-Франківська область - 63 щеплень;
- Київська область — 50 щеплень;
- Кіровоградська область - 40 щеплень;
- Луганська область - 140 щеплень;
- Львівська область - 80 щеплень;
- м. Київ - 90 щеплень;
- Миколаївська область - 60 щеплень;
- Одеська область - 80 щеплень;
- Полтавська область - 70 щеплень;
- Рівненська область - 80 щеплень;
- Сумська область - 30 щеплень;
- Тернопільська область - 80 щеплень;
- Харківська область - 30 щеплень;
- Херсонська область - 100 щеплень;
- Хмельницька область - 80 щеплень;
- Черкаська область — 30 щеплень;
- Чернівецька область - 50 щеплень;
- Чернігівська область — 140 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (220 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (620 щеплень).
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