Найбільще щеплень зроблено в Донецькій області \ t.me/COVID19_Ukraine

В Україні за добу щеплення від коронавірусу отримали 1 983 особи.

Читайте такожСтепанов розповів, навіщо вакцинувався від коронавірусу після того, як переніс захворюванняПро це повідомляється у Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, з початку кампанії щеплено 6 888 осіб, з них отримали 1 дозу – 6 888 осіб. 

Кількість щеплень, проведених у регіонах за добу:

  • Вінницька область — 50 щеплень;
  • Волинська область - 60 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 210 щеплень;
  • Донецька область - 220 щеплень;
  • Житомирська область — 60 щеплень;
  • Закарпатська область - 60 щеплень;
  • Запорізька область - 30 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 63 щеплень;
  • Київська область — 50 щеплень;
  • Кіровоградська область - 40 щеплень;
  • Луганська область - 140 щеплень;
  • Львівська область - 80 щеплень;
  • м. Київ - 90 щеплень;
  • Миколаївська область - 60 щеплень;
  • Одеська область - 80 щеплень;
  • Полтавська область - 70 щеплень;
  • Рівненська область - 80 щеплень;
  • Сумська область - 30 щеплень;
  • Тернопільська область - 80 щеплень;
  • Харківська область - 30 щеплень;
  • Херсонська область - 100 щеплень;
  • Хмельницька область - 80 щеплень;
  • Черкаська область — 30 щеплень;
  • Чернівецька область - 50 щеплень;
  • Чернігівська область — 140 щеплень. 

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (220  щеплень), за весь період вакцинальної кампанії  —  також у Донецькій області (620 щеплень).

Новости по теме

Головні новини України та світу на ранок 3 березня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла