За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області.

В Україні за добу щеплення від коронавірусу отримали 1 983 особи.

Читайте такожСтепанов розповів, навіщо вакцинувався від коронавірусу після того, як переніс захворюванняПро це повідомляється у Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, з початку кампанії щеплено 6 888 осіб, з них отримали 1 дозу – 6 888 осіб.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за добу:

Вінницька область — 50 щеплень;

Волинська область - 60 щеплень;

Дніпропетровська область - 210 щеплень;

Донецька область - 220 щеплень;

Житомирська область — 60 щеплень;

Закарпатська область - 60 щеплень;

Запорізька область - 30 щеплень;

Івано-Франківська область - 63 щеплень;

Київська область — 50 щеплень;

Кіровоградська область - 40 щеплень;

Луганська область - 140 щеплень;

Львівська область - 80 щеплень;

м. Київ - 90 щеплень;

Миколаївська область - 60 щеплень;

Одеська область - 80 щеплень;

Полтавська область - 70 щеплень;

Рівненська область - 80 щеплень;

Сумська область - 30 щеплень;

Тернопільська область - 80 щеплень;

Харківська область - 30 щеплень;

Херсонська область - 100 щеплень;

Хмельницька область - 80 щеплень;

Черкаська область — 30 щеплень;

Чернівецька область - 50 щеплень;

Чернігівська область — 140 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (220 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (620 щеплень).

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Автор: Ірина Погоріла