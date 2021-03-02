В Україні за добу 1 764 особи щеплено проти COVID-19.
Читайте такожСтало відомо, чи можна заразитися коронавірусом через вакцинуПро це повідомляється у Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, з початку кампанії щеплено 4 905 осіб, з них отримали першу дозу – 4 905.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
Вінницька область — 40 щеплень;
Волинська область — 100 щеплень;
Дніпропетровська область — 70 щеплень;
Донецька область — 180 щеплень;
Житомирська область — 109 щеплень;
Закарпатська область — 30 щеплень;
Запорізька область — 60 щеплень;
Івано-Франківська область — 36 щеплень;
Київська область — 50 щеплень;
Кіровоградська область — 70 щеплень;
Луганська область — 70 щеплень;
Львівська область — 70 щеплень;
м. Київ — 70 щеплень;
Миколаївська область — 80 щеплень;
Одеська область — 60 щеплень;
Полтавська область —100 щеплень;
Рівненська область — 20 щеплень;
Сумська область — 60 щеплень;
Тернопільська область — 80 щеплень;
Харківська область — 60 щеплень;
Херсонська область — 90 щеплень;
Хмельницька область — 40 щеплень;
Черкаська область — 40 щеплень;
Чернівецька область — 79 щеплень;
Чернігівська область — 100 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (400 щеплень).
Новини по темі
- Степанову зробили щеплення від коронавірусу
- В Україні змінили план вакцинації від коронавірусу заради Зеленського та Степанова
- Степанов запевняє, що індійська COVID-вакцина нічим не відрізняється від європейського аналога
- Степанов пояснив, чому багато медиків відмовляються вакцинуватися від коронавірусу
Головні новини України та світу на ранок 2 березня
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram