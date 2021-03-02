Лідирує за кількістю щеплень Донецька область.

В Україні за добу 1 764 особи щеплено проти COVID-19.

Читайте такожСтало відомо, чи можна заразитися коронавірусом через вакцинуПро це повідомляється у Телеграм-каналі Коронавірус_інфо. Зокрема, з початку кампанії щеплено 4 905 осіб, з них отримали першу дозу – 4 905.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область — 40 щеплень;

Волинська область — 100 щеплень;

Дніпропетровська область — 70 щеплень;

Донецька область — 180 щеплень;

Житомирська область — 109 щеплень;

Закарпатська область — 30 щеплень;

Запорізька область — 60 щеплень;

Івано-Франківська область — 36 щеплень;

Київська область — 50 щеплень;

Кіровоградська область — 70 щеплень;

Луганська область — 70 щеплень;

Львівська область — 70 щеплень;

м. Київ — 70 щеплень;

Миколаївська область — 80 щеплень;

Одеська область — 60 щеплень;

Полтавська область —100 щеплень;

Рівненська область — 20 щеплень;

Сумська область — 60 щеплень;

Тернопільська область — 80 щеплень;

Харківська область — 60 щеплень;

Херсонська область — 90 щеплень;

Хмельницька область — 40 щеплень;

Черкаська область — 40 щеплень;

Чернівецька область — 79 щеплень;

Чернігівська область — 100 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (400 щеплень).

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Автор: Ірина Погоріла