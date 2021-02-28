У Великобританії понад 20 млн осіб отримали перше щеплення від COVID-19.
Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я країни Метт Хенкок, повідомляє DW.
Ця цифра відповідає близько 30% населення. Водночас другу дозу вакцини отримали лише близько 1 млн людей.
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"Я хочу подякувати кожній людині, яка прийшла, щоб отримати укол, оскільки ми з дедалі більшою впевненістю знаємо, що вакцина захищає вас, вона захищає вашу громаду, і це також є шляхом для всіх нас", - заявив міністр.
У Сполученому Королівстві щеплення від коронавірусу роблять вакцинами AstraZeneca та BioNTech/Pfizer, які вводять з інтервалом в 12 тижнів.
Своєю чергою, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав цей етап "величезним національним досягненням".
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