Вакцинація проходить добровільно, але в Міністерстві зацікавлені, щоб кількість вакцинованих наближалася до 100%.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна може вакцинувати від COVID-19 близько 5-7 млн людей на місяць.

Читайте такожВ Україні починається нова хвиля захворюваності на COVID -19 - РадуцькийЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу. За словами міністра, зараз в Україні відбувається "антивакцинальна вакханалія".

«У нас вакцинація добровільна, але ми зацікавлені, щоб відсоток людей, які будуть вакцинуватись, наближався до 100%, тому що це нам дасть змогу повністю подолати COVID-19. Тому, українці, довіряйте тільки офіційній інформації – ми максимально розповідаємо про всю програму вакцинації, про всі вакцини. Далі спектр вакцин буде тільки збільшуватись», - зазначив він.

Степанов запевнив, що Україна повністю готова до вакцинації від COVID-19.

«Взагалі, можу сказати, що наші потужності щодо кількості людей, яких ми можемо вакцинувати, – в місяць ми можемо виходити на 5-7 млн – це те, що стосується на зараз. Але ми проводимо цю кампанію поступово», - наголосив міністр.

Вакцинація в Україні

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Великобританія, Євросоюз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація медичних працівників.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

1 березня в Києві щеплення від коронавірусу вакциною зробили міністру охорони здоров'я Максиму Степанову, а 2 березня - президенту Володимиру Зеленському під час його перебування на Донбасі.

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Автор: Костянтин Гончаров