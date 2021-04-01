По всій країні зменшують кількість ліжок, виділених для лікування хворих з коронавірусом.

В Ізраїлі covid-відділення практично перестали приймати нових пацієнтів - таких просто немає.

Про це з посиланням на газету "Едіот Ахронот" повідомляє "Вести Израиль".

За даними видання, 30 березня в лікарні "Рамбам" не прийняли жодного нового хворого на коронавірус, хоча ще місяць тому госпіталізували по 15 осіб на день. Не прийняли нових пацієнтів 30 березня і в лікарнях міст Ашдод і Кфар-Саба. У лікарні "Шиба" і "Бейлінсон" надійшли по одному хворому з підозрою на коронавірус.

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Як повідомляється, в лікарні "Хадасса - Ейн-Керем", що вважається однією з найбільш завантажених в Ізраїлі, де свого часу надавали допомогу 140 хворим на коронавірус одночасно, 30 березня прийняли всього 3 нових пацієнтів.

За даними МОЗ, у всіх медичних центрах країни сьогодні проходять лікування менше ніж 400 тяжкохворих. При цьому ще 25 січня їх було понад 1100.

"У міру просування кампанії вакцинації знижується і число тяжкохворих. Кореляція між вакцинацією і зниженням числа тяжкохворих очевидна", - кажуть медики.

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Автор: Катерина Лиманська