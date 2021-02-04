Можливість прийняти дві дози різних вакцин може сильно спростити процес масової вакцинації від коронавірусу.

У Великій Британії вчені запустили перше у світі дослідження, мета якого перевірити, чи може одна людина безпечно прийняти дві різні вакцини від COVID-19. Експерти вважають, що така можливість може дати додаткову гнучкість і навіть посилити захист від коронавірусу.

Як пише CNN, дослідження буде тривати 13 місяців. В його рамках добровольці отримають одну дозу вакцини, розробленої Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, а потім ще одну дозу від Pfizer/BioNTech. При цьому, уколи будуть робити в різних комбінаціях і з різними інтервалами. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Великої Британії.

"Якщо ми доведемо, що ці вакцини можна використовувати як взаємозамінні в одному процесі, це сильно підвищить гнучкість поширення вакцин. А також це може дати підказку, як розширити захист на нові штами коронавірусу", - сказав головний дослідних і професор педіатрії й вірусології Оксфордського університету Меттью Снап.

Читайте такожУ МОЗ назвали точну дату початку вакцинації від COVID-19CNN пише, що дослідження фінансує британський уряд. Процес вже розпочався, а перші результати з'являться впродовж літа. Дозування в процесі вакцинації від COVID-19 у Великій Британії поки залишиться без змін. Але від результатів дослідження буде залежати, чи Лондон перегляне свої рекомендації. Також вчені хочуть з'ясувати, за яких умов ефективність вакцин вища: коли між двома дозами проміжок тривалістю 4 чи 12 тижнів. Всього в дослідженні візьмуть участь 800 людей.

Заступник головного санітарного лікаря Англії Джонатан Ван-Там вказав на виклики, з якими вже зіштовхнулася масова вакцинація людей від коронавірусу. Особливо процес стримують проблеми з поставками вакцин. Тож більш гнучкі програми вакцинації могли б покращити ситуацію. Але для цього потрібні чіткі медичні дані.

"Цілком можливо, що поєднання вакцин спровокує навіть сильнішу імунну реакцію й дасть вищі рівні антитіл, які будуть забезпечувати захист довше. Але без клінічних випробувань ми цього не дізнаємося", - сказав Ван-Там.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

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Переклад: Лесь Димань