За його словами, поки не буде провакциновано 80% населення планети, пандемія не закінчиться.

Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький прогнозує, що вакцинуватися від COVID-19 доведеться раз на рік.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми вже звикли, що раз у році потрібно вакцинуватися від грипу, і мій прогноз, що раз у році тепер потрібно буде вакцинуватися проти COVID. Це ще одна причина світової війни за ринок", - повідомив Радуцький.

Читайте такожВ Україні кількість смертей через "ковід" перевищила 35 тисяч

За його словами, Україні необхідно звикати до нової реальності з коронавірусом, адже поки не буде провакциновано 80% населення земної кулі, пандемія не закінчиться.

"Тим більше, що вірус мутує. Добре, що зараз доведено, що AstraZeneca, Pfizer і Sinovac працюють і проти британського штаму", - заявив він.

Вас також можуть зацікавити новини:

Головні новини України та світу на ранок 6 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська