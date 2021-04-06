Голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький прогнозує, що вакцинуватися від COVID-19 доведеться раз на рік.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми вже звикли, що раз у році потрібно вакцинуватися від грипу, і мій прогноз, що раз у році тепер потрібно буде вакцинуватися проти COVID. Це ще одна причина світової війни за ринок", - повідомив Радуцький.
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За його словами, Україні необхідно звикати до нової реальності з коронавірусом, адже поки не буде провакциновано 80% населення земної кулі, пандемія не закінчиться.
"Тим більше, що вірус мутує. Добре, що зараз доведено, що AstraZeneca, Pfizer і Sinovac працюють і проти британського штаму", - заявив він.
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