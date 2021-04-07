Перші контракти на поставку в Україну вакцини від коронавірусу можуть бути повністю закриті ще до кінця весни.
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Про це на засіданні уряду заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна.
За його словами, на сьогоднішній день Україна домовилася про постачання COVID-вакцин від декількох виробників.
"На сьогодні у нас є контракти на постачання 24 млн доз вакцин", - сказав Степанов.
Що стосується конкретних виробників, то це:
- Novavax - 10 млн доз вакцини, поставки почнуться в липні 2021 року;
- Covishield - 3 млн доз вакцини (500 тисяч вже майже використовували), 1,5 млн доз будуть поставлені протягом квітня-травня;
- Sinovac - 2 млн доз, 215 тисяч доз вже знаходяться в Україні;
- Pfizer - 10 млн доз вакцини, поставки протягом року;
- 8 млн доз вакцини за глобальним механізмом COVAX (різні виробники).
В цілому Україна може розраховувати на 32 млн доз вакцин від коронавірусу.
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