В Україні за добу щеплення від коронавірусу отримали 5 898 осіб.
Читайте такожУ МОЗ назвали терміни прибуття до України китайської вакцини від коронавірусуПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі.
З початку кампанії щеплено 29 378 осіб, з них отримали 1 дозу – 29 378 осіб.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
Вінницька область – 420 щеплень;
Волинська область – 160 щеплень;
Дніпропетровська область – 469 щеплень;
Донецька область – 370 щеплень;
Житомирська область – 132 щеплення;
Закарпатська область – 50 щеплень;
Запорізька область – 210 щеплень;
Івано-Франківська область – 198 щеплень;
Київська область – 470 щеплень;
Кіровоградська область – 160 щеплень;
Луганська область – 250 щеплень;
Львівська область – 269 щеплень;
м. Київ – 100 щеплень;
Миколаївська область – 150 щеплень;
Одеська область – 250 щеплень;
Полтавська область – 380 щеплень;
Рівненська область – 170 щеплень;
Сумська область – 260 щеплень;
Тернопільська область – 500 щеплень;
Харківська область – 100 щеплень;
Херсонська область – 310 щеплень;
Хмельницька область – 100 щеплень;
Чернівецька область – 120 щеплень;
Чернігівська область – 40 щеплень.
Черкаська область – 260 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Тернопільській області (500 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 504 щеплення), найменша – у Закарпатській області (494 щеплення).
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