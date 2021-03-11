За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Тернопільській області.

В Україні за добу щеплення від коронавірусу отримали 5 898 осіб.

Читайте такожУ МОЗ назвали терміни прибуття до України китайської вакцини від коронавірусуПро це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі.

З початку кампанії щеплено 29 378 осіб, з них отримали 1 дозу – 29 378 осіб.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 420 щеплень;

Волинська область – 160 щеплень;

Дніпропетровська область – 469 щеплень;

Донецька область – 370 щеплень;

Житомирська область – 132 щеплення;

Закарпатська область – 50 щеплень;

Запорізька область – 210 щеплень;

Івано-Франківська область – 198 щеплень;

Київська область – 470 щеплень;

Кіровоградська область – 160 щеплень;

Луганська область – 250 щеплень;

Львівська область – 269 щеплень;

м. Київ – 100 щеплень;

Миколаївська область – 150 щеплень;

Одеська область – 250 щеплень;

Полтавська область – 380 щеплень;

Рівненська область – 170 щеплень;

Сумська область – 260 щеплень;

Тернопільська область – 500 щеплень;

Харківська область – 100 щеплень;

Херсонська область – 310 щеплень;

Хмельницька область – 100 щеплень;

Чернівецька область – 120 щеплень;

Чернігівська область – 40 щеплень.

Черкаська область – 260 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Тернопільській області (500 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (3 504 щеплення), найменша – у Закарпатській області (494 щеплення).

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Автор: Ірина Погоріла