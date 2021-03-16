Україна погоджується з умовами механізму COVAX.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ініціював законопроект «Про внесення зміни до статті 92 Закону України «Про лікарські засоби», що передбачає зняття відповідальності з усіх причетних до вакцинації за будь-які наслідки.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Мова про зняття відповідальності «з виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, які залучені до здійснення заходів пов’язаних із вакцинацією, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики COVID-19».

У тексті проекту акту зазначається, що Україна таким чином погоджується з умовами механізму COVAX.

«З урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, що на сьогодні застосовуються в межах дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин», – йдеться у пояснювальній записці.

У Кабінеті міністрів наголошують, що ухвалення цього законопроекту дозволить державі отримати нову партію доз вакцини від коронавірусу в рамках COVAX.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Від початку кампанії вакцинації від COVID-19 в Україні було утилізовано 199 доз вакцини AstraZeneca (CoviShield) з 500 тисяч, які завезли в країну.

За добу в Україні від COVID-19 отримали щеплення 8 тис. 928 осіб.

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Автор: Яна Ставська