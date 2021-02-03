Прем’єр-міністр також запевнив, що всі охочі зробити безкоштовне щеплення матимуть таку можливість згідно з планом вакцинації.

До України буде завезена лише безпечна вакцина від COVID-19, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"До нас буде завезена тільки перевірена та безпечна вакцина, яка пройшла всі необхідні клінічні випробування та затверджена в інших розвинених країнах", - підкреслив очільник уряду.

Він також запевнив, що всі охочі зробити безкоштовне щеплення матимуть таку можливість згідно з планом вакцинації.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня 2021 року у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

У період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб).

29 січня 2021 року Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

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Автор: Леся Лещенко