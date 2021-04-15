Дослідження показало, що P1 заразніший, ніж "початковий" тип коронавірусу, і стійкіший до антитіл.

Мутація бразильського варіанта коронавірусу (P1) може покращити здатність вірусу ухилятися від антитіл.

Про це пише Reuters з посиланням на матеріали дослідження.

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Мутацію виявили в області шипа вірусу, яким той проникає всередину клітин і їх інфікує. Ці зміни можуть зробити вірус більш стійким до вакцин. Такі ж зміни спостерігаються й в агресивнішому південноафриканському штамі, проти якого ефективність вакцин уже суттєво знизилась.

Дослідження показало, що P1 заразніший, ніж «початковий» тип коронавірусу, і стійкіший до антитіл.

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Автор: Яна Ставська