На Філіппінах цей штам знайшли у щонайменше 30 людей понад тиждень тому.

У Великій Британії виявили перші випадки інфікування «філіппінським» штатом коронавірусу, поінформувала служба охорони здоров’я країни

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Фахівці побоюються, що наявні вакцини проти нього будуть неефективні.

На Філіппінах цей штам знайшли у щонайменше 30 людей понад тиждень тому. Побоюються нових мутацій й у Франції. Прем'єр країни заявив, що через нові штами у них розпочалася третя хвиля коронавірусу й вона більш небезпечна за попередні.

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Французькі лікарні вже переповнені попри суворі обмеження у регіонах. А ось у Сполучених Штатах, щоб заохотити людей до вакцинації, щеплення публічно зробили кілька десятків священиків.

Тим часом у ВООЗ анонсували розробку нового покоління вакцини від коронавірусу без уколів. Зберігати цей препарат можна буде за кімнатної температури і, ймовірно, у вигляді спрею, пластиру чи таблеток. Клінічні дослідження цього препарату обіцяють завершити до кінця року.

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Автор: УНІАН