Україні, попри проходження піку третьої хвилі коронавірусу, в майбутньому загрожує новий штам захворювання - "подвійна мутація".
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Глава МОЗ прогнозує, що надалі в Україні буде зменшуватися щодобова кількість підтверджених випадків COVID-19.
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"Ми пройшли пік захворюваності, це третя хвиля, я вважаю, що ми пройшли, і далі будемо йти на зниження кількості хворих. Але це ні в якому разі не означає, що нам треба розслаблятися. Ще раз підкреслю: дуже важливо, щоб ми дотримувалися правил, більш того, в умовах тих мутацій, які супроводжують цей вірус. У нас є вже і британський, і південноафриканський штам, і ми це побачили по тяжкості захворювання. Зараз зафіксована ще одна мутація, так звана подвійна мутаціяу Великобританії, Індії, Гонконзі",- сказав міністр.
За його словами, COVID-19 "ще буде нас випробовувати на міцність".
Коронавірус в Україні: статистика
- В Україні 18 квітня виявили 6 тисяч 506 нових випадків коронавірусної хвороби, від ускладнень померли 214 осіб.
- За весь час пандемії в країні на коронавірус захворіли понад 1 млн 953 тисяч осіб, померли-40 тисяч
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