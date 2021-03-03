Дослідження мутацій вірусу проводиться за межами України.

В Україні циркулює кілька штамів коронавірусу, проте його небезпечних мутацій, станом на зараз, не виявлено.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

"Щоб дослідити мутації штамів, треба розкласти матеріал. Ми, на жаль, тільки створюємо відповідні лабораторії. У той же час ми відправляємо зразки до світових лабораторій. До клініки "Шаріте" в Берліні ми відправили 200 зразків. По 48 нам вже прийшла відповідь, що у нас циркулює суто європейський італійський, іспанський штам, але мутованого британського і з пар у нас немає. Чекаємо інших результатів", - сказав він.

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Степанов розповів, звідки й куди ще Україна направила зразки на дослідження штамів.

"Зараз відправляємо 350 зразків до Лондона. Крім того, відібрали зразки в Івано-Франківській області та віддали в Інститут мікробіології, вони будуть довше робити, потрібно складне дороге обладнання", - сказав він.

Нові штами коронавірусу: що відомо

Мутовані варіанти коронавірусу SARS-CoV-2 почали виявляти наприкінці 2020 року, коли вже розроблялися перші вакцини. У грудні в Британії знайшли два нових штами, один з них - у людей, які приїхали з Південної Африки.

У січні 2021 року новий штам виявили у чотирьох осіб, що в'їхали з Бразилії до Японії.

У лютому 2021-го англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що для виробництва і початку поширення ефективних вакцин проти мутованих версій коронавірусу може знадобитися 6-9 місяців.

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Автор: Юрій Годован