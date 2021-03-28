У столиці зняли на відео чергу з десятків машин швидкої допомоги, які, за словами очевидців, не могли потрапити до лікарні з пацієнтами з COVID-19.

Читайте такожСтепанов назвав причини зростання смертності від COVID-19 в Україні (відео)В одній з лікарень Києва зняли величезну чергу зі "швидких", які не могли передати пацієнтів.

Відео опублікував "Київ Оперативний".

За даними очевидців, у черзі до лікарні №12 на вулиці Професора Підвисоцького стояли понад 20 автомобілів, і всі вони приїхали, щоб покласти людей під кисневі концентратори.

"Всередині лікарні ситуація ненабагато краща - місць вже немає, ставлять ліжка в їдальні", - повідомили очевидці.

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Автор: Катерина Комолова