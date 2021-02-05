У дослідженні брали участь 666 пацієнтів з коронавірусом.

Іспанські вчені, які досліджували перебіг коронавірусу у пацієнтів в мадридському польовому госпіталі у квітні 2020 року, розповіли про незвичайні симптоми хвороби.

Читайте такожУкраїна посідає 34 місце в Європі за рівнем смертності від COVID-19 - СтепановПро це йдеться у результатах дослідження, опублікованих в Британському журналі дерматології, пише НВ.

Так, однією з ранніх ознак коронавірусу можуть бути зміни на язиці, на шкірі рук або стоп.

У дослідженні брали участь 666 пацієнтів з коронавірусом. Майже у чверті з них спостерігалися набрякання і запалення язика, а також горбки та плями на ньому.

Також хворі скаржилися на печіння в долонях і ступнях. У деяких спостерігалося почервоніння та набряк рук або ніг.

Дослідники відзначили, що такі симптоми виникали тільки у дорослих з пневмонією, тому не рекомендували використовувати їх як унікальний індикатор при діагностиці COVID-19.

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Автор: УНІАН