Було виявлено, що у багатьох пацієнтів Covid викликає серйозні пошкодження кровоносних судин.

В Італії у 86-річної жінки почорніли пальці після того, як вона заразилася коронавірусом.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Лікарі, яким довелося відрізати гангренозні пальці, назвали цей випадок "важким проявом" коронавірусу.

Як повідомляється, було виявлено, що у багатьох пацієнтів Covid викликає серйозні пошкодження кровоносних судин.

Вважається, що у італійської пацієнтки утворилися тромби, які перекрили доступ до її пальців.

За даними видання, це не перший раз, коли пацієнту з коронавірусом потрібна була ампутація пальців. 54-річному чоловікові з Каліфорнії ампутували два пальці в результаті великого пошкодження тканин і м'язів після зараження коронавірусом під час поїздки по півночі Італії в лютому минулого року.

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Переклад: Катерина Лиманська