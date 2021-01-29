Симптоми коронавірусу можуть бути дуже різноманітними. Як COVID-19 буде проявлятися в організмі, залежить від індивідуальних особливостей людини, її імунітету, стану здоров'я і кількості "спійманого" збудника.
Читайте також"Вода здається солодкою": лікар розповіла про незвичайний симптом коронавірусу
Про це ТСН.uа, розповіла сімейна лікарка Дарницького району Києва (де, згідно зі статистикою, виявляють найбільше хворих COVID-19 у столиці) Олена Л.
За словами лікаря, найбільш поширеними симптомами коронавірусу є загальна сильна слабкість, головний біль, болі в м'язах і суглобах (коли начебто все тіло ломить), втрата нюху і смаку.
"Також це температура, кашель, високий тиск, задуха. Серед менш поширених симптомів коронавірусу можна виділити нудоту, блювоту, діарею (COVID-19 в цьому випадку протікає як "кишковий грип"). Також коронавірус може ховатися за кон'юнктивітом і болями в очах. Запідозрити у пацієнта COVID-19 можна і по високому пульсу, що досить часто є проявом нового вірусу", — говорить лікар.
А ось біль в горлі або нежить, за її словами, хоча і можуть супроводжувати захворювання, втім, не є ключовими для діагностування COVID-19.
"Дуже багато вірусів дають такі ж симптоми", - зазначає Олена Л.
Отже, симптоми коронавірусу можуть бути наступними:
- загальна сильна слабкість
- головний біль
- болі в м'язах і суглобах (коли начебто все тіло ломить)
- втрата нюху і смаку
- температура
- кашель
- високий тиск
- задуха
- нудота
- блювота
- діарея
- високий пульс
- нежить
- біль в горлі
Симптоми коронавірусу: що варто знати
- Гірше, ніж у курця: лікар показала вплив коронавірусу на легені людини (фото)
- У Німеччині знайшли раніше невідому мутацію коронавірусу
- Названо новий ймовірний симптом коронавірусу - "ковідний язик" (фото)
- Лікар назвала дві причини для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом
- Німецькі дослідники з'ясували, що діти не мали ключової ролі в поширенні COVID-19 в 2020 році
- Комаровський описав найнебезпечніші наслідки коронавірусу (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram