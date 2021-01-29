Запідозрити COVID-19 можна і по високому пульсу.

Симптоми коронавірусу можуть бути дуже різноманітними. Як COVID-19 буде проявлятися в організмі, залежить від індивідуальних особливостей людини, її імунітету, стану здоров'я і кількості "спійманого" збудника.

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Про це ТСН.uа, розповіла сімейна лікарка Дарницького району Києва (де, згідно зі статистикою, виявляють найбільше хворих COVID-19 у столиці) Олена Л.

За словами лікаря, найбільш поширеними симптомами коронавірусу є загальна сильна слабкість, головний біль, болі в м'язах і суглобах (коли начебто все тіло ломить), втрата нюху і смаку.

"Також це температура, кашель, високий тиск, задуха. Серед менш поширених симптомів коронавірусу можна виділити нудоту, блювоту, діарею (COVID-19 в цьому випадку протікає як "кишковий грип"). Також коронавірус може ховатися за кон'юнктивітом і болями в очах. Запідозрити у пацієнта COVID-19 можна і по високому пульсу, що досить часто є проявом нового вірусу", — говорить лікар.

А ось біль в горлі або нежить, за її словами, хоча і можуть супроводжувати захворювання, втім, не є ключовими для діагностування COVID-19.

"Дуже багато вірусів дають такі ж симптоми", - зазначає Олена Л.

Отже, симптоми коронавірусу можуть бути наступними:

загальна сильна слабкість

головний біль

болі в м'язах і суглобах (коли начебто все тіло ломить)

втрата нюху і смаку

температура

кашель

високий тиск

задуха

нудота

блювота

діарея

високий пульс

нежить

біль в горлі

Симптоми коронавірусу: що варто знати

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Автор: УНІАН