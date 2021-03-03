На Прикарпатті почали хворіти на коронавірусну хворобу більше молодих людей та дітей.

В Україні у хворих на COVID-19 починають з’являтись нові симптоми, які не були властиві раніше пацієнтам з коронавірусною інфекцією, що свідчить про мутацію коронавірусу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький в ефірі одного з українських телеканалів.

«Вірус мутує, і ми бачимо по Івано-Франківській області, що там почали хворіти більше молодих людей, дітей. З'явилися нові симптоми, які раніше не були властиві для COVID-інфекції - діарея, нудота і таке інше - це ті симптоми, яких не було раніше в COVID-19», - заявив він, додавши, що ці ознаки дозволяють фахівцям стверджувати, що коронавірус «потроху мутує».

Коронавірус в Україні: останні дані

В Україні минулої доби зафіксовано 7 тис. 235 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 429 дітей та 319 медпрацівників.

З початку пандемії в Україні лабораторно підтверджено коронавірус у 1 млн 364 тис. 705 осіб, одужали - 1 млн 182 тис. 036. Крім того, зафіксовано 26 тис. 397 летальних випадків.

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Автор: Костянтин Гончаров